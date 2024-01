Acireale | è morto Don Stefano Presti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Con l’animo profondamente addolorato la diocesi comunica che nella giornata di mercoledì 24 gennaio ha concluso, all’età di 88 anni, la sua feconda e operosa giornata terrena Don, Canonico della Basilica Collegiata SS. Pietro e Paolo, già parroco della comunità di Santa Maria delle Grazie in. La camera ardente sarà allestita giovedì 25 gennaio a partire dalle ore 12 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di. I funerali saranno celebrati nella Basilica Cattedrale venerdì 26 gennaio alle ore 16. Il vescovo Raspanti: “Uomo devoto all’Eucarestia e alla Madonna, sempre sorridente, affabile e accogliente. Il suo sacerdozio vissuto nella gioia e vicino ai giovani, in particolare nel mondo dello Sport. Tante generazioni lo ricordano con immutato ...

È morto questa mattina alle ore 4 nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Lavagna, mons. Alberto Tanasini, vescovo emerito di Chiavari. Il funerale sarà celebrato venerdì 26 gennaio, alle ore 15, ...Un centauro è morto in seguito ad un incidente avvenuto tra la sua moto e un'auto sulla statale 6 Casilina a San Cesareo in provincia di Roma ...Incidente in galleria sulla ss318 Perugia-Ancona oggi 16 gennaio 2024: coinvolte due auto, un morto e un ferito ...