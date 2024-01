Accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi | Alessia Pifferi non ha il quoziente intellettivo di 40 | ossia di “deficit grave” | con “scarsa comprensione delle relazioni di causa ed effetto e delle conseguenze delle proprie azioni” La relazione delle due psicologhe che l' hanno assistita in carcere sarebbe un falso ideologico

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Avrebbero confezionato «una tesi alternativa difensiva» che contemplava un possibile vizio di mente. Sono indagate per favoreggiamento ele duedeldi San Vittore (Paola Guerzoni e Letizia Marazzi) cheredatto unasul caso di. Cioè la donnadiperdi, a luglio 2022, laDiana di 18, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. ...

Una 17enne di Caserta è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltella to ripetutamente una compagna di classe . I fatti si sono ... (secoloditalia)

In un drammatico sviluppo in India, Suchana Seth, amministratrice delegata della startup “The Mindful AI Lab” con sede a Bangalore, è stata ... (thesocialpost)

Marcello Bruzzese avrebbe visto a Pesaro Rocco Versace un mese prima di essere ucciso. Collegato con il tribunale di Pesaro da un sito protetto, di spalle, incappucciato Girolamo Biagio Bruzzese, coll ...In seguito ad un'ampia inchiesta sulla morte di una bambina di otto anni nel 2022 a Niederwangen (BE), una sospettata di 32 anni è stata messa in stato d'accusa per assassinio, eventualmente omicidio, ...Cinque i capi d’accusa che pendevano nei confronti del 45enne, tra cui omicidio, tentato omicidio e incendio doloso. L’uomo disse di aver agito per vendetta: era convinto che gli studios gli avessero ...