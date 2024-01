Aborto | Pro Vita & Famiglia | “64% degli italiani è per diritti umani a nascituri”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Oltre 7su 10 vogliono il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di donna in gravidanza, ben il 64% è favorevole al riconoscimento deiinviolabili dell’uomo, come sancito dalla Costituzione, anche ai, e per il 57% il criterio principale per distinguere un essere umano è che abbia un Dna, proprio come accade fin dal momento del concepimento. Sono i dati del Sondaggio di Proonlus commissionato a Noto Sondaggi e presentati questa mattina presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, a Roma, durante la conferenza stampa ‘Semplicemente Umano’, organizzata dalla onlus in collaborazione con World Youth Alliance. “I risultati del Sondaggio evidenziano un consenso popolare sul riconoscimento del duplice omicidio, ben ...