Abbinato ad abito lungo | faux fur e stivali | è l’accessorio insolito che svolta il look

Leggi su amica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Questo è il momento dell’anno perfetto in cui tirare fuori dalla manica due assi contro il freddo che hanno anche un altissimo potenziale moda. Stiamo parlando di balaclava efur, una coppia a volte controversa altre amatissima che ha il doppio vantaggio di proteggere dalle temperature rigide dell’inverno ma anche di vivacizzare il guardaroba. Il balaclava è arrivato all’attenzione del grande pubblico qualche anno fa e ora torna a farsi notare per la sua forma eccentrica e per la sua grande funzionalità. La pelliccia sintetica è ormai diventata quasi un classico, prendendo il posto di quella reale non solo per il suo essere cruelty free ma anche per le infinite varianti in cui è possibile proporla. Indossati insieme nello stessoquesti ...