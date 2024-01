Abbandono scolastico | le diseguaglianze territoriali si riflettono anche online – Lo studio

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Qual è il modo migliore per utilizzare le nuove tecnologie a scuola? Quali sono i rischi in termini di disuguaglianze economiche e divario digitale? E ancora: che ruolo avrà l’intelligenza artificiale nella didattica del futuro? A provare a rispondere a queste domande è lopresentato a Milano da Fondazione Cariplo, WeSchool e Politecnico di Milano. Si tratta della prima volta che una piattaforma di didattica digitale ha condiviso i dati (anonimi) di milioni di utenti per metterli a disposizione di policy maker ed esperti del settore. E la quantità di informazioni su cui hanno lavorato i ricercatori è davvero enorme: 1 milione e mezzo di studenti, 172mila insegnanti, 16mila scuole di tutta Italia. Dad e disuguaglianze Uno degli obiettivi principali della ricerca era di mappare il fenomeno dell’...