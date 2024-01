A Oslo la prima tappa dell’UTS Ultimate Tennis Showdown 2024 | diretta TV su SuperTennis

Leggi su sportintv.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Scandinavia dal 9 all’11 febbraio sarà più che mai una terra del, con due dei migliori della regione come protagonisti dellaTour, in Norvegia: Casper “The Iceman” Ruud e Holger “The Viking” Rune sono entrambi confermati per l’evento, che si svolgerà presso la Telenor Arena e che … L'articolo proviene da Sport in TV.