A letto con la flebo attaccata alle borse Bufera sull’influencer

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Giulia Nati – influencer, fashion designer e digital entrepreneur, che su Instagram conta un milione di follower – è finita al centro delle polemiche dopo aver pubblicato un video in cui si mostra priva di sensi acon mascherina per l’ossigeno e. I tubicini, però, non sono collegati a medicine, ma a delle preziosedi Hermès, dal valore compreso tra i 20mila e 40mila euro. L’imprenditrice, travolta dcritiche, si è giustificata dicendo di aver voluto soltanto fare dell’ironia.