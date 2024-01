A Fontanelice un ciclo di incontri per i 50 anni dell’Avis

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Bologna), 25 gennaio 2024 – L'Avis comunale diè pronta a festeggiare il suo primo mezzo secolo di vita con un ricco calendario di appuntamenti di approfondimento gratuiti rivolti alla comunità. Già, perché sono passati ormai 50da quel 7 giugno 1974 quando la sezione fontanese dei donatori di sangue, che oggi ha sede al civico 14 di via Mengoni e conta quasi 200 iscritti con 150 di loro impegnati nel dono di sangue e plasma, prese forma: “La nostra percentuale di donatori, parametrata alla popolazione residente e alla fascia anagrafica di riferimento per gli specifici prelievi (18-65, ndr), è una delle più alte d’Italia con il 14% – spiega il presidente Leonello Scala –. In regione, infatti, la media tocca solo il 3%”. Ma non ci sono ricette speciali: “Tanto passaparola e una ...