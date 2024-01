A Città della Scienza si va “A spasso nel corpo umano” | il programma del weekend

Arezzo , 25 gennaio 2024 – Una marcia per la Pace lungo le vie della città di Arezzo . L’evento, organizzato dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, è in ... (lanazione)

Fra Origgio e Uboldo la cittadella dei tir - con area ristoro e market

Il 2024 sarà l’anno decisivo per la realizzazione di un parcheggio per i mezzi pesanti a Origgio, in località ex Streppina, dove si trovava uno ... (ilnotiziario)