A bordo di un veicolo rubato con targhe false di nazionalità francese

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia Stradale di Nola, durante i servizi di vigilanza stradale, in via San Massimo a Nola, hanno proceduto al controllo di unFIAT 500 con targa. Dall’accertamento svolto, i poliziotti hanno accertato che latta identificativa del costruttore presente nel vano motore era difforme rispetto a quella originale mentre la vettura è risultata, inoltre, essere oggetto di furto denunciato nel novembre del 2022 a Grumo Nevano. Il conducente, un 39enne di Nola con precedenti di polizia, anche specifici, è stato denunciato per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato; inoltre, sono state contestate diverse violazioni al codice della strada mentre ilè stato sequestrato penalmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.