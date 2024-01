83enne precipita da seggiovia e muore

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 13.50 Un sciatrice di 83 anni è morta in seguito alle ferite riportate cadendo da unaall'Alpe di Siusi, in Alto Adige. Anche una donna di 55 anni, rimasta coinvolta nello stesso incidendente,è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Bolzano. L'incidente si è verificato nell'impianto di risalita Goldknopf, nei pressi della stazione a valle. Le due sciatrici sonote da un'altezza di circa 7 metri. Intervenuti due elicotteri e il soccorso alpino.

