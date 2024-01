80mo anniversario dello Sbarco Alleato | a Nettuno un omaggio ai soldati americani caduti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Anzio, 25 gennaio 2024 – Nel maestoso Sicily-Rome American Cemetery disi è svolta ieri una solenne Cerimonia per onorare i militariche, durante la Campagna d’Italia, hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia, combattendo con coraggio contro l’invasione nazifascista. Molte le autorità americane, italiane ed inglesi presenti, come anche le scolaresche ed i cittadini, che hanno assistito a momenti emozionanti e fortemente evocativi. Il discorso integrale del commissario Tarricone A rappresentare la Città di Anzio, il Dott. Francesco Tarricone, membro della Commissione Straordinaria, che ha dedicato il suo discorso, in particolare, alle nuove generazioni: “Buongiorno a tutti i presenti, ringrazio la Commissione Americana per i Monumenti di Guerra e l’Ambasciata degli Stati Uniti per l’invito, anche per conto dei miei ...