Zverev manda ko | Alcaraz | Sasha in semifinale con Medvedev

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alexanderè inagli Australian Open. Oggi, mercoledì 24 gennaio, il tedesco, numero 6 Atp, ha battuto Carlos, numero 2 al mondo, in 4 set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7, 6-4. Sono servite più di 3 ore di gioco alla Rod Laver Arena di Melbourne per decretare che sarà...

Concluso anche il secondo turno degli Australian Open . Giornata poco fortunata per l’Italia, che ha visto le sconfitte di Lorenzo Sonego e Giulio ... (oasport)

Alcaraz sbaglia tutto col rovescio nel game successivo, perde la battuta e consegna a Zverev (nuovamente) la possibilità di servire per il match. Sascha sale 40-30 grazie a un regalo di Carlitos, che ...O espanhol Carlos Alcaraz (2º) não tomou conhecimento do sérvio Miomir Kecmanovic (60º) nesta segunda-feira (22) e é o último nome a seguir à fase de quartas de final da edição 2024 do Australian Open ...Ad attenderlo Alexander Zverev, che ha eliminato Cameron Norrie al super tie-break del 5° set, 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6(3) il risultato finale, dopo una battaglia di più di quattro ore. Sarà l’ottavo ...