Zverev dimostra ad Alcaraz che se non sei al 100% ne paghi le conseguenze Relevo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Carlosha perso ai quarti di finale dell’Australian Open contro Alexander. Dopo questa sconfitta può dire addio alla possibilità di essere, per il momento, primo in classifica nell’Atp.scrive: “Alexandersi muove molto, Carlosè a disagio e, per concludere in bellezza, un gabbiano ha lasciato escrementi sulla maglia di Albert Molina, il suo manager. Il tennista spagnolo lo aiuta a pulirsi con un asciugamano e gli spettatori guardano il cielo. Maledetto gabbiano. Anche se guardi il campo, però, la sensazione è simile. Dannato. Il tedesco, numero sei al mondo, vince nel complessivo 6-1, 6-3, 6-7 (2-7) e 6-4 e gli mostra che il conto di non entrare in un match aldelle tue capacità è molto salato. Mentre ...