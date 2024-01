Zuppa di Porro 24 gennaio 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)di. Repubblica che fa la vittima è come una vignetta di Fantin, fa ridere. Belpi li spernacchia sulla Verità. Sì all’autonomia, favolosoil Domani: medici e sanità sarà fuga dal Sud. L’orrore degli ostaggi a gaza, non fa notizia, coe la morte di 24 israeliani militari: Ferrara ci spiega perchè. La follia europea contro Ita e la sua fusione con Lufthansa. India borsa superstar. La meloni vale il 4 per cento alle europee dice il Mess e Gualtero sidaco pizzardone per Tempo con fervorino contro Fleximan di Cazzullo (eduotoriale). effetto mar rosso si prezzi. Il libro di Giovanni sallusti con prefazione Ferrara superstar oggi sui giornali #rassegnastampa24gen24 L'articolo proviene da Nicola

Zuppa di Porro. Il saluto romano non è reato, e vabbè abbiamo discusso per nulla su Acca Larentia. Accordo in Sardegna: e vabbè abbiamo discusso di nulla sulle divisioni della destra. Ecoattivisti gra ...