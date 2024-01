Zone 30 anche a Rovigo | “Quartieri e frazioni | siamo in regola”

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 - Il Comune diseguirà Bologna sul limite a 30 chilometri orari, sia neiche nelle. Quindi, non sull'intero tessuto urbano della città rodigina, ma in determinatedel territorio comunale. Il provvedimento, infatti, è passato in giunta municipale l'anno scorso, ma è tutt’ora in attesa della Valutazione ambientale strategica (Vas), poi dovrà essere approvato dal consiglio comunale. Quindi, si tratta di una decisione ancora nella fase istruttoria e non ancora operativa. Il sindaco Gaffeo: “conformi alla direttiva” In questi giorni ha fatto grande clamore la scelta del Comune di Bologna che ha imposto i 30 chilometri orari in tutta la città felsinea. Nel merito è intervenuto il Ministro dei trasporti, Matteo Salvini con una ...