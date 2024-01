Zes Unica del Mediterraneo | focus di Eurispes sui fattori socio-economici | logistici e geopolitici

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’, in collaborazione con il Forum Permanente dele Mar Nero e l’Universitas Mercatorum, promuove un convegno che si svolgerà il prossimo 15 febbraio a Roma, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, presso l’Aula Magna dell’Università Mercatorum in Piazza Mattei, 10. L’evento sarà organizzato in due sessioni e affronterà il tema “Zesdel”. L’incontro intende intraprendere il primo confronto pluridisciplinare sulla Zes, introdotta con il decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, e suirelativi agli effetti della zona speciale “economica” nelal fine di prevederne le ricadute ...

Enrico Tiero: "E' mia intenzione creare un tavolo di lavoro per affrontare in maniera sinergica le problematiche dell'economia pontina" ...LATINA – Si è tenuta ieri (martedì 23 gennaio) l'audizione indetta dalla commissione regionale attività produttive presieduta dal consigliere regionale pontino Enrico Tiero e che ha avuto come oggetto ...