Zero termico sui 4mila metri per caldo anomalo | Mercalli | “A gennaio come d’estate”

La tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia. "Sono attesi fenomeni anche di forte intensità - spiega 3B Meteo , che potranno scaturire in nubifragi in ... (liberoquotidiano)

Le temperature anomale saranno, naturalmente, più ravvisabili in luoghi d’altura e in collina. Lo zero termico, infatti, salirà oltre i 3.000 metri, mentre a quote di pianura si rischia di raggiungere ...In generale noteremo un progressivo rialzo delle temperature, giorno dopo giorno, con lo zero termico che raggiungerà addirittura 3800-4000m lungo l’arco alpino”. SOLO QUALCHE DISTURBO SUI CONFINI ...C'è poi la questione dello stato della batteria, che è molto complicato da comprendere senza una vera e propria certificazione (ma lo stesso si potrebbe dire anche delle termiche ... stato di salute ...