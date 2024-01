Zerbin pronto a firmare il contratto con il Monza I dettagli

24.01 18:39 - NEWS - Divieto pubblicità ai giochi, Tar Lazio annulla multa da 750mila euro di Agcom a Meta (Facebook): la società non è responsabile delle inserzioni pubblicate sulla piattaforma ...In serata Alessio Zerbin è infatti atteso a Milano per la firme del nuovo ... protagonista con due gol alla Fiorentina in Supercoppa con la maglia del Napoli, è pronto per una nuova avventura per la ...Il 38enne calabrese è nella short list per l'anno prossimo. Il Napoli ha preso i belgi Ngonge ...