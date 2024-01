Zerbin ottimista | «Monza | ripagherò la tua fiducia!»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le prime parole dida nuovo giocatore deltra ottimismo, tanta voglia di fare bene e una trattativa finita alla grande Ai microfoni di Tuttomercatoweb,ha commentato così il suo trasferimento alla corte del. «Contento di aver scelto il. Sarà una grandissima opportunità per me e spero di ripagare tutta quanta la fiducia. Palladino? Lo vedrò fra poco e ci parleremo. Ceneremo insieme e sarà una bella serata»

L'ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, ottimista sul futuro dell'allenatore Walter Mazzarri: "Felice se resta oltre giugno".Fabio Rodia, medico sociale dei biancocelesti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel sulle condizioni del calciatore: "Per Patric non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo ...Calciomercato Frosinone – Il club ciociaro mette nel proprio mirino Alessio Zerbin per rafforzare il parco attaccanti di Eusebio Di Francesco: la risposta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurent ...