Zancan | «Thuram scommessa vinta! Migliorare solo in un reparto»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha parlato di Marcus, che ormai si è preso l’Inter a suon di gol e prestazioni. Lui l’emblema della gestione manageriale nerazzurra. GESTIONE ? Federicoa Sky Sport sulla gestione manageriale dell’Inter: «Non vedo tante sbavature negli ultimi anni: hai preso a zero Onana e lo hai venduto a 50 milioni prendendo Sommer, hai preso un difensore pronto e di caratura come Pavard. L’unicodove la dirigenza ha un po’ scommesso è l’attacco come ricambi. Hanno scommesso anche su, ma l’hanno vinta. Un miglioramento in prospettiva si può avere forse nelle due riserve in attacco». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...