Yorgos Lanthimos | 5 film da recuperare

Dopo il successo di Povere Creature! e il già annunciato Kind of Kindness, Yorgos Lanthimos tornerà a dirigere Emma Stone in un nuovo film . Il ... (movieplayer)

Kind of Kind ness è il titolo definitivo di And, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che sancisce la sua quarta collaborazione con Emma Stone . Ad aver ... (cinemaserietv)

Yorgos Lanthimos : il suo nuovo film con Emma Stone cambia titolo?

Il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che dovrebbe arrivare nel 2024, ha cambiato titolo passando da And a Kind of Kindness. Attualmente in fase di ... (screenworld)