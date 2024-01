Yastremska-Zheng in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dayanase la vedrà contro Qinwennelladegli(cemento outdoor). Se dall’altra parte del tabellone si affrontano due già vincitrici di un torneo dello Slam, nella zona alta del draw arrivano a contendersi un posto in finale due giocatrici alla loro primain un torneo major. Non del tutto inaspettata la presenza della giovane cinese, dodicesima testa di serie del torneo, in grande crescita negli ultimi mesi e già tra le migliori otto all’ultimo Us. Decisamente sorprendente vedere a questo punto l’ucraina, che da anni non giocava su questi livelli e a Melbourne è stata costretta addirittura a giocare le qualificazioni. PROGRAMMA E COPERTURA ...