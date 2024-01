WWE | Settimana prossima la seconda semifinale del Dusty Rhodes Tag Team Classic | ecco la card dell’ultimo NXT di gennaio

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), nell’ultimo show di NXT pre-Vengeance Day, scopriremo lacoppia finalista delTag: l’LWO sfiderà Carmelo Hayes & Trick Williams, con Bron Breakker & Baron Corbin che attendono dunque di conoscere i loro avversari durante il prossimo PLE. Sarà anche in palio la Heritage Cup di Noam Dar, che la metterà in palio contro Von Wagner, mentre chiuderà il quadro lo scontro tra ex alleate tra Lola Vice ed Elektra Lopez, dopo quanto accaduto durante l’ultima edizione della Supernova Sessions, come potete vedere qui di seguito: HERE WE GO!!!@elektralopezwwe and @lolavicewwe are throwing down #WWENXT pic.twitter.com/08gKMYCC6L— WWE (@WWE) January 24, 2024