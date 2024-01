WWE | Oba Femi concede il rematch a Dragon Lee | a Vengeance Day sarà battaglia!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo la vittoria di ieri sera a NXT su Scrypts,Lee ha ricevuto una visita di cortesia sul ring da Obache, dopo aver rifiutato di mettere il suo North American Title in palio settimana scorsa, ha invece cambiato idea,ndo al luchador iltitolato durante il prossimo premium live event, ovveroDay. "I'll see you atDay!"Looks like @lee95 is getting hiswith Obaat #Day #WWENXT pic.twitter.com/hbkm7LLn1o— WWE (@WWE) January 24, 2024 Ricordiamo che l’attuale campione è divenuto tale lo scorso 9 gennaio, sfruttando il contratto ottenuto vincendo il torneo dedicato alle Breakout Star. Non è stato però l’unico match annunciato per il ...

