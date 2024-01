Winter Marathon 2024 3ª vittoria per il duo di Franciacorta Motori

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lavede trionfare per la terza volta consecutiva l’equipaggio di, composto da Edoardo Bellini e Roberto Tiberti. A bordo della storica Fiat 508 C del 1937, gli eroi dellahanno dominato la gara sin dalla prima tappa, conservando il comando e regalandoci uno spettacolo di guida impeccabile attraverso i paesaggi innevati delle Dolomiti. Il giovane duo, già vincitore nelle edizioni 2021 e 2022, mantiene la supremazia anche quest’anno, e taglia il traguardo a Piazza Righi a Madonna di Campiglio con un notevole margine sui loro avversari più vicini. La notte di venerdì, il trionfo definitivo che segna la conclusione di una gara senza intoppi né incidenti, grazie all’efficace supporto del personale di servizio lungo il percorso. Meteo ...

Il 2024 di Rovigo Corse si apre all’insegna della costanza e, dopo aver chiuso in bellezza la passata stagione, ecco che il nuovo anno conferma quanto di buono già visto in precedenza, grazie ad un ...L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...La coppia bresciana si afferma a Madonna di Campiglio sulla Fiat 508 C del 1937 preparata da Franciacorta Motori ...