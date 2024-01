Windows più veloce senza app esterne

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sono davvero pochi i consigli in grado di velocizzare realmente il PC, ancor meno i consigli davvero efficaci da applicarescaricare nessun tipo di programma ma usando solo le impostazioni presenti nel sistema operativo. L'aumento delle prestazioni è possibile poiché Microsoft utilizza configurazioni predefinite molto conservative, che privilegiano l'estetica rispetto la velocità, che cercando di mantenere al massimo il sistema stabile, sacrificando spesso le prestazioni (visto che poi deve girare su una moltitudine diversa di computer). LEGGI ANCHE -> Migliorare prestazioni del PC1) Rimuovere programmi in avvio automatico Rimuovere programmi dall'avvio automatico ha un duplice vantaggio: diminuisce il tempo di avvio del PC e lascia più memoria libera per aprire i programmi che effettivamente utilizziamo. Programmi come Spotify, ...