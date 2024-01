Windows 11 24H2 | Novità e Possibile Ritardo per Windows 12 nel 2024

L’attesissimo aggiornamento Windows 11 24H2, secondo le ultime voci di corridoio, dovrebbe fare il suo debutto a settembre, segnando un’epoca nuova per il sistema operativo più amato al mondo. (Mr.Le informazioni trapelate, riportate da fonti affidabili come WindowsCentral, indicano che Microsoft mira a lanciare il major update di Windows 11, noto come 24H2, nel mese di settembre, con il ...Secondo nuove voci, Microsoft starebbe pianificando di rendere l'aggiornamento Windows 11 24H2, previsto per settembre 2024, un update più corposo e focalizzato sull'intelligenza artificiale. Prenderà ...