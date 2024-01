Volley SuperLega 2023 2024 | il programma della 16a giornata su Rai Sport e VBTV

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sulla piattaforma streamingball World TV, e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laMaschilegiunta alla 16aregular season. In chiaro sulla Rai seguiranno il campionato la coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Per seguire invece tutte le partite di … L'articolo proviene dain TV.

Per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna a viaggiare: oggi, mercoledì 24 gennaio impegno in Lazio contro Cisterna Volley. Dopo il ...Crescono le voci che vogliono il clamoroso ritorno di Giampaolo Medei sulla panchina della Cucine Lube Civitanova, in sostituzione di Gianlorenzo Blengini in partenza per la Bulgaria. “Enfant du pays” ...La MINT Vero Volley Monza non conosce pause, ed è pronta a tornare in campo, per la seconda partita in tre giorni.