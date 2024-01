Volley In C il sogno vittoria della Robur dura un set Il Cascina piega in rimonta le ragazze di Ramori

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) pallavolomassa 1 PALLAVOLO: Caluri, Corti E., Corti F., Del Pecchia, Di Matteo, Ferri, Fiaschi, Lemmi, Lenzi, Papeschi, Passerini, Sgherri, Tommasini. All. Lazzerini.MASSA: Bertozzi, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Magnani, Margjoni, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All.. Arbitro: Francesco Fiumara. Parziali: 22-25, 25-19, 25-12, 25-22.– LaMassa ha accarezzato per un set l’idea di vincere la sua seconda gara consecutiva nel campionato femminile di Serie C. Ledel tecnico Massimosono partite benissimo aggiudicandosi un combattuto primo parziale ma alla distanza hanno finito per cedere il passo alla squadra di casa. La ...

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI - Il libero della Roma Volley ci racconta la sua passione per la Lazio e le gioie del suo ...Per la sesta volta nella sua storia, Il Bisonte Firenze si appresta ad affrontare i quarti di finale di Coppa Italia. Con un sogno: quello di qualificarsi per la prima volta alla Final Four della comp ...Un sogno che diventa realtà. • Volley: vittoria e primo posto in classifica sono il risultato della trasferta in terra etnea, nella tredicesima ed ultima giornata del girone di andata, per la GesanCom ...