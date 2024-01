Volley | Coppa Italia A1 femminile 2024 | tutto facile per Conegliano | anche Scandicci alle Final Four

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)per la corazzatanei quarti die dellaA1 Frecciarossadi. L’Imoco ha dovuto faticare ben poco al Palaverde per avere la meglio de Il Bisonte Firenze in tre set dominati da inizio a fine: il punteggioe è di 25-19, 25-13, 25-19 in meno di un’ora e un quarto di gioco e così le ragazze di coach Santarelli possono festeggiare l’ennesima vittoria che vale il biglietto per ledi Trieste. Avvio equilibrato, ma dura pochissimo: quattro punti in fila per le ragazze diche si porta sul 13-19, sugli scudi in particolare Haak, davvero implacabile, e poi Lubian, che alla terza palla set ...