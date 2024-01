Voci di Gaza – L’angoscia di Ahmad | rimasto isolato dalla sua famiglia | “Come posso restare qui senza sapere se sono ancora vivi?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è un content creator di, molto attivo su Instagram e TikTok. A causa dei numerosi blackout delle comunicazioni, anche lui ècompletamente, incapace per diversi giorni di raggiungere la sua. Un video diffuso da Oxfam raccontadel non poter contattare i propri cari e poi il sollievo e la gioia di incontrarli. Un destino che ha accomunato gran parte della popolazione della Striscia, che da tre mesi sta fronteggiando continue e prolungate interruzioni delle rete internet e telefonica. “Sto provando in continuazione a contattare la mia” racconta. “È molto difficilequi e nonseo ...