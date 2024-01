“Visionari nella scienza” | il terzo incontro sul tema “Visioni e profezie” all’associazione Archeosofica

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – Si dice che laproceda da sempre nel suo cammino per lo più a piccoli passi, anche con errori e successive correzioni, ma in realtà sono state alcune scoperte importanti e rivoluzionarie ad imprimere grandi accelerazioni del tutto inaspettate alla storia dell’umanità intera. Oggi alcuni scienziati del passato sono conosciuti e studiati, Newton, Pitagora, Leonardo Da Vinci, Tesla, Galilei, ma invece questi “sperimentatori” sono stati anche considerati dei “folli”, perché le loro idee erano spesso secoli avanti per la mentalità dei loro contemporanei. Nell’dal titolo “” in programma Sabato 27 gennaionuova sede dell’Associazionedi Arezzo, in via ...