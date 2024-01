Villa del Conte Fleximan colpisce ancora nella notte | abbattuto l' autovelox sulla strada del Piovego E' il tredicesimo caso in Veneto

Pescara - La preoccupazione cresce per la Scomparsa di Alessandro Pantalone , un uomo di 65 anni, avvistato per l'ultima volta nella Zona di ... (abruzzo24ore.tv)

Ormai ci siamo. Il Festival di Sanremo 2024 sta per iniziare e con lui anche il programma di eventi firmati Il Villaggio del Festival . In calendario ... (quifinanza)

Sono ore caldissime per il mercato del Napoli. Gli azzurri sono, infatti, pronti a piazzare il quarto acquisto di gennaio con l'arrivo in prestito, con diritto di riscatto, dall'Aston Villa del ...L’antivelox, uno o più vandali non è stato stabilito, è entrato in azione tra lunedì e martedì abbattendo il velox lungo la provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte, nell'Alta padovana. Ad ...Roma, 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) - All’Hotel Villa Fiesole, boutique hotel di charme nel borgo toscano di Fiesole, che fa parte del gruppo alberghiero FH55 Hotels, arriva un nuovo chef: Antonello ...