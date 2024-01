Vicina truffa l?anziana e si fa intestare la casa a Roma vicino al Vaticano | rogito firmato con la donna in fin di vita

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mentre la signora Maria era ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, unadiaveva acquistato il suo appartamento a pochi passi dal«con la consapevolezza» che...

Ignaro di essere caduto vittima di una truffa il giovane, uno studente minorenne con difficoltà ... e nell'ora di pranzo si riempie anche di studenti e dipendenti delle vicine aziende, sono arrivati ...Mentre la signora Maria era ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, una vicina di casa aveva acquistato il suo appartamento a pochi passi dal Vaticano «con la consapevolezza» ...La Polizia di Stato denuncia un cittadino italiano di 57 anni. Modena, 23 gennaio 2024 - La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 57 anni per porto di ...