Viareggio | pescatori protestano a Firenze Lega | “Sabbia blocca il porto” Attacco a Giani

FIRENZE – “Ora basta prendere in giro i pescatori di Viareggio. Persistono i problemi al porto e le risposte fin qui date dalla Regione Toscana risultano inefficaci ed insufficienti”, inoltre “i ...L'incidente stradale tra un scooter ed una bici elettrica è avvenuto martedì 23 gennaio a Roma in via Prenestina, all'altezza del civico 33.Viareggio ha un porto importante, pensiamo al suo sviluppo, al rilancio. Non è il momento della polemica anche perché in questi giorni abbiamo sentito affermazioni sull’idoneità dei mezzi messi in ...