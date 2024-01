Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE E’ ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN MEZZO PESANTE CHE HA PRESO FUOCO NEL POMERIGGIO AL KM 55 NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA COLOMBO: AL MOMENTO PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CASILINA; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO ANCHE PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ...