Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 19 | 45

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE HA PRESO FUOCO NEL POMERIGGIO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA COLOMBO PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CASILINA; E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MENTRE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO ANCHE PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA; SULLO STESSO RACCORDO CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA OPPOSTA, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E ...