Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO; PROSEGUENDO SULLA A24 SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO, INCIDENTE QUESTO CHE NON CREA DISAGI ALLA CIRCONE, SI RACCOMANDA COMUNQUE PRUDENZA; DISAGI CHE INVECE SONO ANCORA PRESENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA COLOMBO PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CASILINA; E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MENTRE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; RIPERCUSSIONI AL ...