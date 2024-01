Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI AREZZO; RITARDI ACCUMULATI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI REGIONALI, MENTRE I TRENI INTERCITY HANNO SUBITO LIMITAZIONI E CANCELNI. E RESTANO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA COLOMBO AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E LA RUSTICA, IN ...