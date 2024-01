Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO PER LA COLOMBO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; VEICOLO IN FIAMME CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO, RESTIAMO PROPRIO SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA MONTE D’ORO E CASTELNO IND IREZIONE; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE E’ SOSPESA A ...