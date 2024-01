Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIO12.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA, AL MOMENTO CIRCONE PER LO PIU’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E LA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, E IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE POSSIBILI DISAGI SULLA RETE ATAC E SULLA RETE COTRAL PER I COLLEGAMENTI BUS REGIONALI E LE FERROVIE METRE E-VITERBO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA….. NELLA ...