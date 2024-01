Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)DEL 24 GENNAIO11.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA, IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA CODE TRA VIA CASILINA E LA A24 MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA LA CIRCONE RISULTA AL MOMENTO SEGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DELLA SERENISSIMA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI E SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTA ROSSA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ PER LAVORI CODE SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, E IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE POSSIBILI DISAGI SULLA RETE ATAC E SULLA RETE COTRAL PER COLLEGAMENTI BUS REGIONALI ...