Via l' onorificenza a Tito Ma la sinistra si oppone | l' ultimo smacco alle vittime delle Foibe

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Oggi in commissione Affari costituzionali della Camera verrà discussa la proposta di legge per la revoca della più altadello Stato italiano nei confronti del marescialloche dopo il 1943 ordinò i massacri. Il dittatore comunista jugoslavo, infatti, nel 1969 fu insignito Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana decorato di Gran Cordone. Rimediare a questo errore «è il minimo sindacale verso tutte le persone che ancora soffrono per aver perso i propri cari infoibati», spiega il deputato di FdI Walter Rizzetto, primo firmatario della proposta di legge che è stata accorpata ad altre due analoghe presentate da Fabio Rampelli (FdI) e Massimiliano Panizzut (Lega). Per la revoca bisognerà cambiare una legge del 1951 che vieta di assumere decisioni di questo tipo nei ...