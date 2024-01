Via al reclutamento per l’estate 2024

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lavorare a bordo delle Grandi Navi Veloci. Gnv cerca personale per la stagione estivae per questo ha avviato una importante campagna diper assunzioni sulle navi e presso le proprie sedi e uffici. In totale sono ben 350 le unità di personale da selezionare per le nuove assunzioni in GNV. I nuovi posti di lavoro in GNV Grandi Navi Veloci da coprire per la prossima estate riguardano, principalmente, le aree camera, coperta, macchina e shop. Dunque, le posizioni aperte sono rivolte a diversi profili, tra cui manager alberghieri e cuochi, garzoni, addetti alle pulizie, alle cabine, al bar e al ristorante, e altre figure. Le selezioni sono aperte a persone a diversi livelli di esperienza. Si ricerca, inoltre, personale di terra e da inserire negli uffici informazioni. Per questi ultimi occorre possedere la conoscenza delle lingue ...