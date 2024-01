“Vi dichiarate anticomunisti?” Così Sallusti manda in tilt Berlinguer

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Basta una doper far stizzire la gauche caviar italiana. Alessandroa È sempre Cartabianca ricorda la risoluzione che equipara nazifascismo e comunismo, scatenando la reazione di Bianca

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...