Vespa velutina o calabrone asiatico | l’apicoltore | “Un flagello | ecco come difendersi” La mappa dell’espansione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gennaio 2024 – La- o-, è un predatore alieno che minaccia sempre più la vita delle api e degli insetti. Dall’Italia all’Europa.Fabrizio Zagni (‘Le api di Airole’) lo ha capito quando ancora l’allarme era all’inizio, ormai diversi anni fa. E proprio per questa dedizione, ha sperimentato con gli enti di ricerca – dal Crea di Bologna al Cnr all’università di Pisa – “un metodo che dai test risulta avere un grande successo ma ancora deve essere autorizzato. Servono investimenti importanti per compiere questo passaggio. Io ho brevettato il sistema e lo metto a disposizione per chi voglia svilupparlo. Speriamo in un’attenzione della politica e dell’imprenditoria. Gli apicoltori lo aspettano”. A questo link tutte le info scientifiche ...