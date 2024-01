Verona Detenuto si uccide | era nella stessa sezione di Filippo Turetta | è il nono suicidio in carcere del 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)- «Undi origini siciliane di circa 56 anni in mattinata è stato trovato impiccatosua cella deldiriservata ai ristretti per reati a...

anche mediante una gestione esclusivamente sanitaria dei detenuti malati di mente e percorsi alternativi per i tossicodipendenti, e il Parlamento approvi una legge delega per la riforma complessiva ...«Un detenuto di origini siciliane di circa 56 anni in mattinata è stato trovato impiccato nella sua cella del carcere di Verona, nella sezione riservata ai ristretti per reati a grande riprovazione ...Carcere di Montorio, detenuto si toglie la vita: Antonio Giuffrida aveva 60 anni. Sono già sei i suicidi in cella nel 2024 ...