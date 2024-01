Ventunenne di Piedimonte Matese falciato sulle strisce pedonali | è in coma

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Napoli. Investito mentre attraversava, ora è inin ospedale. Si tratta di un giovane, originario di(Caserta), investito a Napoli ieri sera intorno alle 23 in corso Garibaldi. Il ragazzo, studente universitario, stava attraversando all’altezza dell’incrocio con via Benedetto Cairoli quando è stato investito da un’auto guidata da un 19enne che percorreva corso Garibaldi in direzione piazza Carlo III a velocità sostenuta. A seguito dell’investimento, l’auto ha terminato la corsa contro una vettura in sosta sulla parte opposta della carreggiata, mentre il giovane investito è stato sbalzato contro un’altra auto parcheggiata. Il 21enne, che ha riportato gravi lesioni, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale ...