Ventiduesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Le Probabili formazioni di Genoa-Lecce , match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Ventidue e ventuno punti in classifica per ... (sportface)

Le Designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sta per cominciare una quattro giorni di campionato ... (sportface)

Sarà Marco Di Bello l'arbitro di Salernitana-Roma, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24. I giallorossi sfideranno la squadra di Inzaghi all'Arechi lunedì sera, ...Resi noti gli arbitri della ventiduesima giornata: si torna al turno spalmato su quattro giorni con la prima gara in calendario venerdì 26 gennaio e l’ultima lunedì 29 gennaio. Si comincia di venerdì ...Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). Meret ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Natan e ...